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    Министр: Проблем и задержек в связи с подготовкой к "Формуле 1" нет

    Азад Рагимов: В сравнении с прошлым годом, в программе развлечений будет нововведение© Report/ Firi Salim

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Работы по подготовке к Гран-при Азербайджана "Формула 1" выполнены на 70 %"

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, говоря о предстоящем в Баку Гран-при Азербайджана, которое состоится в Баку 27-29 апреля.

    Он сообщил, что уже установлены трибуны и никаких проблем и задержек нет: 

    "В сравнении с прошлым годом, в программе развлечений будет нововведение. Ранее известные мировые певцы выступали на Бакинском бульваре. Но в этом году соревнование состоится в апреле. Учитывая погодные условия, развлекательная программа будет организована в Baku Crystal Hall".

    Отметим, что старт сезона "Формулы 1" будет дан 25 марта в Австралии.

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