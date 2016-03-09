Азад Рагимов: Доход от продажи билетов на Формулу-1 составит 3-4 млн. манатов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Доход от продажи билетов на Европейский Гран-при Формулы-1, который пройдет в Баку, составит 3-4 млн. манатов.

Как сообщает Report, об этот журналистам заявил министр спорта и молодежи Азад Рагимов.

По его словам, на продажу выставлено 30 тыс. билетов: "Продажа билетов началась 19 февраля посредством интернета. Продажа билетов осуществляется как по интернету, так и в кассах. В настоящее время точной информации о количестве проданных билетов у меня нет. Продажи продолжаются и все дела в полном порядке".

А.Рагимов также прокомментировал вопрос о том, кто больше всего покупает билеты: "Ограничений на продажу билетов нет. И иностранцы, и местные зрители могут купить неограниченное количество билетов на соревнование".