​Министр: На Летние паралимпийские игры 2016 года мы ждем 25 лицензий

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "На Летние паралимпийские игры 2016 года мы ждем 25 лицензий".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Напомнив, что до сих пор азербайджанскими паралимпийцами завоевано 20 лицензий, А.Рагимов заявил об укреплении Национальным паралимпийским комитетом материально-технической базы для спортсменов: "Думаю, что в течение 20-ти лет Национальный паралимпийский комитет прошел длинный и достойный путь. Количество наших медалей растет как на Летних олимпийских играх, так и на Летних паралимпийских играх. У нас есть двукратный паралимпийский чемпион. Это - большой успех. Все это получило высокую оценку со стороны президента страны".