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Министр: На конференции MINEPS VII в Баку принимает участие рекордное число стран

Министр: На конференции MINEPS VII в Баку принимает участие рекордное число стран На конференции MINEPS VII в Баку принимает участие рекордное число стран.
Индивидуальные
27 июня 2023 г. 15:43
Министр: На конференции MINEPS VII в Баку принимает участие рекордное число стран

На конференции MINEPS VII в Баку принимает участие рекордное число стран.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил на министерской встрече в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

Министр отметил, что азербайджанская сторона получает положительные отклики об уровне организации этого мероприятия.

По его словам, подготовка к нему началась еще в 2022 году, и была проделана большая работа.

Ф. Гаибов также отметил важность инициативы Fit for Life: "Мы стремимся к общим целям в этом вопросе. Я надеюсь, что сегодняшние решения внесут вклад в развитие спорта в наших странах".

Напомним, в Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.

По итогам конференции в продолжение одноименного проекта, являющегося спортивной инициативой ЮНЕСКО, будет принят партнерский документ Fit for Life. Основная цель проекта — поддержка инклюзивности в области спорта, повышение благосостояния молодежи, устранение негативных последствий пандемии COVID-19 и разработка политики по снижению физической пассивности.

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Версия на английском языке Record number of countries represented at MINEPS VII conference in Baku, minister says

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