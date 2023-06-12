Министр: Мы рады, что в Шуше организован очередной международный турнир

"Мы рады, что в Шуше организован очередной международный турнир".

"Мы рады, что в Шуше организован очередной международный турнир".

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, говоря о шушинском этапе мировой женской серии по баскетболу 3х3.

Министр отметил, что в Шуше также проводились турниры по велоспорту и шахматам: "Мы вновь в Шуше и проводим здесь международное мероприятие. В прошлом году здесь проходило несколько мероприятий. Вчера мы наблюдали за велогонками. Как только турнир завершился, погода резко изменилась. Пошел дождь, поднялся сильный ветер, выпал град. Если бы все это произошло на 10 минут раньше, нам пришлось бы остановить соревнование. Но все прошло хорошо".