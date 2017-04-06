Министр молодежи и спорта Турции: Мы будет по-братски соревноваться с Азербайджаном

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ На организуемых в Баку IV Играх исламской солидарности Турция выступит с самым широким составом.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр молодежи и спорта страны Акиф Чагатай Кылыч. Министр отметил, что они будут по-братски соревноваться с Азербайджаном. Он подчеркнул, что спорт в Турции в последние годы спорт получил сильное развитие: "Наши проблемы в спорте начали устраняться после 2012 года. Естественно, в спортивных достижениях время от времени случаются взлеты и падения. Сейчас мы развиваемся. В 2020 году на Летних Олимпийских играх в Токио добьемся лучших результатов. Мы будет по-братски соревноваться с Азербайджаном. На очередной олимпиаде мы будем бороться не просто за первенство среди исламских стран, но и за первые места в мире".

А. Чагатай прокомментировал лишение Международным олимпийским комитетом медалей двух турецких спортсменок Элван Абейлегессе и Гамзе Булут, завоевавших медали на Пекинской Олимпиаде в 2008 году и Лондонской Олимпиаде в 2012 году: "Я также член исполнительного комитет Всемирного антидопингового агентства. Мы превратились в страну, ведущую серьезную борьбу с допингом. Положительный ответ повторного теста на применение допинга двух наших спортсменов и лишение их медалей, полученных на Пекинской и Лондонской Олимпиадах, не связано с нашей нынешней деятельностью. Это произошло до нас".

Отметим, что турецкие атлетки Элван Абейлегессе и Гамзе Булут были оштрафованы, не пройдя допинг-тест. Абейлегессе лишена двух серебряных медалей в забегах на 5 000 и 10 000 км на Летних олимпийских играх в Пекине, Булут лишена золотой медали олимпиады в Лондоне.