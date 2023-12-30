Министр молодежи и спорта назвал матч в Ханкенди главным событием года

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал главным событием года проведение первого футбольного матча на освобожденных территорией именно в городе Ханкенди.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал главным событием года проведенный в Ханкенди исторический матч между "Карабахом" и MOİK.

Как сообщает Report, об этом он заявил в своей статье, посвященной итогам декабря.

Гаибов напомнил, что состоявшийся 21 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана матч между "Карабахом" и MOİK был первым за последние 30 лет футбольным поединком отечественных команд в Карабахе.

"Несомненно, это главное спортивное событие не только декабря, но и всего года. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева следили за матчем на стадионе вместе с детьми из семей шехидов, что вызывает гордость", - сказал он.

Фарид Гаибов также добавил, что за год азербайджанские спортсмены завоевали рекордное число наград на международных соревнованиях - 1472 медали, в том числе 464 золотых, 398 серебряных и 610 бронзовых.

"Год Гейдара Алиева" запомнится как настоящий триумфальный год, полный успехов и гордости, подчеркнул Гаибов.