Министр молодежи и спорта: На Олимпиаде от некоторых спортсменов мы ожидали большего

На летних Олимпийских играх от некоторых спортсменов мы ожидали большего.
Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил журналистам.
Министр подчеркнул важность постоянной поддержки спортсменов и отметил, что подготовка к соревнованиям велась по заранее разработанному плану.
"Каждые два месяца мы встречаемся с федерациями, обсуждаем все вопросы и учитываем их анализ. У нас были определенные прогнозы. Однако спорт непредсказуем. Например, у борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) был шанс завоевать золото, но этого не произошло. Он молод, и мы надеемся на его успех в будущих Олимпиадах", - сказал Гаибов.