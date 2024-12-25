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Министр молодежи и спорта: На Олимпиаде от некоторых спортсменов мы ожидали большего

Министр молодежи и спорта: На Олимпиаде от некоторых спортсменов мы ожидали большего На летних Олимпийских играх от некоторых спортсменов мы ожидали большего.
Индивидуальные
25 декабря 2024 г. 11:20
Министр молодежи и спорта: На Олимпиаде от некоторых спортсменов мы ожидали большего

На летних Олимпийских играх от некоторых спортсменов мы ожидали большего.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил журналистам.

Министр подчеркнул важность постоянной поддержки спортсменов и отметил, что подготовка к соревнованиям велась по заранее разработанному плану.

"Каждые два месяца мы встречаемся с федерациями, обсуждаем все вопросы и учитываем их анализ. У нас были определенные прогнозы. Однако спорт непредсказуем. Например, у борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) был шанс завоевать золото, но этого не произошло. Он молод, и мы надеемся на его успех в будущих Олимпиадах", - сказал Гаибов.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman naziri: "Olimpiadada bəzi idmançılardan gözləntilərimiz daha çox idi"

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