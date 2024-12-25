Министр молодежи и спорта: На Олимпиаде от некоторых спортсменов мы ожидали большего

На летних Олимпийских играх от некоторых спортсменов мы ожидали большего.

На летних Олимпийских играх от некоторых спортсменов мы ожидали большего.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил журналистам.

Министр подчеркнул важность постоянной поддержки спортсменов и отметил, что подготовка к соревнованиям велась по заранее разработанному плану.

"Каждые два месяца мы встречаемся с федерациями, обсуждаем все вопросы и учитываем их анализ. У нас были определенные прогнозы. Однако спорт непредсказуем. Например, у борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) был шанс завоевать золото, но этого не произошло. Он молод, и мы надеемся на его успех в будущих Олимпиадах", - сказал Гаибов.