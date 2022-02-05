Министр молодежи и спорта едет в Пекин

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетит Китай в связи с предстоящими зимними Олимпийскими играми в Пекине.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетит Китай в связи с предстоящими зимними Олимпийскими играми в Пекине.

Как сообщил Report глава пресс-службы министерства Габиль Мехтиев, министр будет следить за выступлениями представителей Азербайджана на Олимпиаде.

Отметим, что на Олимпиаде в Пекине Азербайджан представляют два спортсмена в одном виде спорта. В соревнованиях попробуют свои силы фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова. Литвинцев - знаменосец команды, он выйдет на лед 8 и 10 февраля. А 15 и 17 февраля свое мастерство покажет Рябова. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.