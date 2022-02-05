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Министр молодежи и спорта едет в Пекин

Министр молодежи и спорта едет в Пекин Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетит Китай в связи с предстоящими зимними Олимпийскими играми в Пекине.
Индивидуальные
5 февраля 2022 г. 10:20
Министр молодежи и спорта едет в Пекин
Фарид Гайыбов

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетит Китай в связи с предстоящими зимними Олимпийскими играми в Пекине.

Как сообщил Report глава пресс-службы министерства Габиль Мехтиев, министр будет следить за выступлениями представителей Азербайджана на Олимпиаде.

Отметим, что на Олимпиаде в Пекине Азербайджан представляют два спортсмена в одном виде спорта. В соревнованиях попробуют свои силы фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова. Литвинцев - знаменосец команды, он выйдет на лед 8 и 10 февраля. А 15 и 17 февраля свое мастерство покажет Рябова. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Minister of Youth and Sports leaves for Beijing
Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman naziri Pekin olimpiadası üçün Çinə gedir

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