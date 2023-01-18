Министр молодежи и спорта Азербайджана принял президента Олимпийского совета Малайзии

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял президента Олимпийского совета Малайзии Мухаммеда Норза Закария.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял президента Олимпийского совета Малайзии Мухаммеда Норзу Закарию.

Как передает Report со ссылкой на Министерство спорта и молодежи, Фарид Гаибов проинформировал гостя о государственной политике, направленной на развитие спортивной области, о достижениях в этой сфере.

В свою очередь, Мухаммед Закария отметил, что сотрудничество между странами в области спорта, обмен опытом станут хорошим подспорьем для развития связей в данной сфере между странами.