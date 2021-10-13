Министр молодежи и спорта Азербайджана ознакомился со спорткомплексами в южном регионе

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов посетил южный регион.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов посетил южный регион.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в рамках визита Ф.Гайыбов посетил олимпийские комплексы в Лянкяране, Астаре, Масаллы, Джалилабаде и Билясуваре.

Министр ознакомился с условиями, созданными в спортивных центрах, поинтересовался их деятельностью, понаблюдал за тренировочными процессами в различных видах спорта.

Министр также посетил Региональный центр тхэквондо в городе Масаллы и Региональный центр бокса, а также дома молодежи в городах Масаллы, Лянкяран и Билясувар, поинтересовался условиями, созданными в этих центрах.

Во время ознакомления с Лянкяранским домом молодежи был отмечен героизм директора детско-юношеской спортивной школы Вюсала Кязимова, ставшего шехидом в Отечественной войне, подчеркнуто, что это является примером истинного патриотизма и образцом для молодежи.

Министр отметил важность расширения уровня обслуживания молодежи и спортсменов и дал соответствующие поручения в связи с этим.