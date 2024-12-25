Министр: Федерации должны активно работать в регионах для подготовки спортсменов-тяжеловесов

10:56

Для подготовки спортсменов-тяжеловесов необходима активная селекционная работа, федерации должны работать в регионах, следует увеличить количество клубов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он также рассказал о наличия проблем с тяжеловесами в единоборствах и нехватке специалистов по их подготовке:

"На подготовку тренера уходят годы. У нас имеется спортивная академия, мы пытаемся внести там некоторые изменения. С этой целью мы приглашаем зарубежных специалистов. Для повышения конкуренции необходимо увеличения числа местных тренеров".