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Министр: Федерации должны активно работать в регионах для подготовки спортсменов-тяжеловесов

Министр: Федерации должны активно работать в регионах для подготовки спортсменов-тяжеловесов 10:56
Индивидуальные
25 декабря 2024 г. 12:13
Министр: Федерации должны активно работать в регионах для подготовки спортсменов-тяжеловесов

Для подготовки спортсменов-тяжеловесов необходима активная селекционная работа, федерации должны работать в регионах, следует увеличить количество клубов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он также рассказал о наличия проблем с тяжеловесами в единоборствах и нехватке специалистов по их подготовке:

"На подготовку тренера уходят годы. У нас имеется спортивная академия, мы пытаемся внести там некоторые изменения. С этой целью мы приглашаем зарубежных специалистов. Для повышения конкуренции необходимо увеличения числа местных тренеров".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ağır çəkidə idmançı yetişdirmək üçün federasiyalar regionlarda çalışmalıdır"

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