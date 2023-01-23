Министр Фарид Гаибов принял посла Великобритании в Азербайджане

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял посла Великобритании в Азербайджане Фергуса Олда.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял посла Великобритании в Азербайджане Фергуса Олда.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, гостю была предоставлена информация о молодежной политике и спортивных достижениях нашей страны.

Фарид Гаибов отметил длительное и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в сфере молодежи и спорта. Посол Фергус Олд поблагодарил министра за теплый прием.

Были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами в области молодежной политики и спорта.

На встрече также принял участие атташе по политическим вопросам посольства Великобритании Эбби Мозервель.