Министр Фарид Гаибов принял посла Великобритании в Азербайджане

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял посла Великобритании в Азербайджане Фергуса Олда.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, гостю была предоставлена информация о молодежной политике и спортивных достижениях нашей страны.
Фарид Гаибов отметил длительное и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в сфере молодежи и спорта. Посол Фергус Олд поблагодарил министра за теплый прием.
Были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами в области молодежной политики и спорта.
На встрече также принял участие атташе по политическим вопросам посольства Великобритании Эбби Мозервель.