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    Министр: Джибути придает большое значение проведению Исламиады в Баку

    Проведение IV Исламских игр солидарности позволит укрепить межкультурный диалог между Азербайджаном и Джибути

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Проведение IV Игр исламской солидарности в Баку позволит укрепить межкультурный диалог между Азербайджаном и Джибути. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути Махмуд Али Юсуф.

    Министр подчеркнул, что Джибути придает большое значение проведению этих игр, в связи с чем на церемонию открытия игр прибудет делегация из Джибути.

    "Выросло влияние Азербайджана в целом мире, в частности на африканском континенте", - отметил Махмуд Али Юсуф.

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