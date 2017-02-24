Министр: Джибути придает большое значение проведению Исламиады в Баку

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Проведение IV Игр исламской солидарности в Баку позволит укрепить межкультурный диалог между Азербайджаном и Джибути. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути Махмуд Али Юсуф.

Министр подчеркнул, что Джибути придает большое значение проведению этих игр, в связи с чем на церемонию открытия игр прибудет делегация из Джибути.

"Выросло влияние Азербайджана в целом мире, в частности на африканском континенте", - отметил Махмуд Али Юсуф.