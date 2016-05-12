​Министр: К предстоящим в Баку IV Играм исламской солидарности не будет построено новых спортивных сооружений

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ К предстоящим в 2017 году в Баку IV Играм исламской солидарности не будет построено новых спортивных сооружений.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор оперативного комитета Игр исламской солидарности (AISGOC) Азад Рагимов.

По его словам, в столице Азербайджана достаточное количество спортивных сооружений для игр: "Будут использованы Бакинская теннисная академия, Олимпийский спортивный центр "Серхедчи", зал тяжелой атлетики в Шувялане, Dalğa Arena и Bakcell Arena. К работе будет привлечено около 8 000 волонтеров".

Министр заявил, что в программу игр включены несколько новых видов спорта: "Хочу особо отметить зорхану. Пропаганда зорханы в наших интересах. Это - очень популярный вид спорта. Его популярность в нескольких исламских странах растет. Постараемся представить наиболее привлекательные приемы".

А.Рагимов сказал, что на проходящем в рамках игр футбольном турнире будут бороться сборные 8 стран: "Соревнования пройдут среди взрослых. Существуют различные мнения. Во всех исламских играх футбол был очень популярен. Нам бы хотелось, чтобы к футболу проявляли интерес и число болельщиков на играх росло. Однако информации о том, какая страна будет участвовать на играх, нет. Пока занимаются отбором".

Сказав о включении в список видов спорта и Пара дзюдо, главный исполнительный директор отметил, что борьба будет идти в 4-х категориях: "С учетом того, что игры пройдут в Азербайджане, наша страна выступит во всех видах спорта".

Отметим, что завтра пройдет заседание с участием представителей Национальных олимпийских комитетов стран-участниц Игр исламской солидарности.

В Баку уже находятся представители 39-ти стран. Они ознакомятся со столицей и спортивными сооружениями.