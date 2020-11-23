Министерство: Тренировки борцов не соответствуют календарному плану

"Каждый год у нас имеется календарный план. В календарный план наряду с соревнованиями включаются тренировки сборных, отмечаются места и даты их проведения. Тренировка борцов, проведенная в этот раз, не соответствуют нашему календарному плану".

"Каждый год у нас имеется календарный план. В календарный план наряду с соревнованиями включаются тренировки сборных, отмечаются места и даты их проведения. Тренировка борцов, проведенная в этот раз, не соответствует нашему календарному плану".

Этими мыслями с Report поделилась пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, комментируя массовое заражение коронавирусом борцов-вольников в сборной Азербайджана.

По ее словам, процесс подготовки сборной по борьбе проводился не в соответствии с календарным планом: "По этой причине мы ничего не можем сказать. В календарном плане министерства не было их учебно-тренировочного сбора. Я не могу сказать, как они согласовали сборы. Однако в календарном плане министерства тренировочного процесса нет".

У нескольких тренеров Федерации борьбы Азербайджана и борца Турана Байрамова тест на коронавирус оказался положительным.