​Министерство: Правительство Азербайджана не обращалось с просьбой о проведении Европейских игр в России

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта Азербайджана направит запрос в министерство спорта Российской Федерации.

Об этом сообщили Report в министерстве молодежи и спорта.

По информации министерства, вчера российские СМИ распространили заявление министра спорта этой страны Виталия Мутко. В заявлении говорится, что Азербайджан выступил с предложением к России провести очередные Европейские игры, но в итоге получил отказ: "Министерство молодежи и спорта Азербайджана, предполагая, что слова Виталия Мутко могли быть искажены представителями СМИ, для получения более точной информации направит запрос в министерство спорта Российской Федерации".

В министерстве заявили, что правительство Азербайджана или министерство молодежи и спорта не обращались с просьбой о проведении Европейских игр ни к правительству России, ни к отдельным официальным лицам: "Азербайджан провел первые Европейские игры на высоком уровне и получил высокую оценку Европейского олимпийского комитета, Национальных олимпийских комитетов и других структур. Азербайджану нет необходимости обращаться к другим странам для организации очередных игр. В то же время хотим сказать, что это дело Европейского олимпийского комитета, Национальных олимпийских комитетов и стран, намеренных организовать игры. В России подобные вопросы находятся в компетенции Российского олимпийского комитета".