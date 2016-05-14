​Министерство: На Чемпионате Европы "флаг" сепаратистской "Нагорно-карабахской республики" был брошен под ноги - ВИДЕО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта прокомментировало массовую драку между азербайджанскими спортсменами, тренерами и болельщиками на Чемпионате Европы по кунг-фу и ушу в Украине.

Как сообщила Report глава пресс-службы министерства Самая Мамедова, инцидент произошел после победы азербайджанского спортсмена.

По ее словам, азербайджанский спортсмен Орхан Мехдиев одержал победу над армянским спортсменом, что вызвало агрессию противоположной стороны.

"Армяне не смогли "переварить" победу Азербайджана и спровоцировали драку. Основной причиной же драки стало поднятие "флага" так называемой Нагорно-карабахской республики. После чего между сторонами возник инцидент. Азербайджанцы отобрали флаг у армян, порвали его и бросили под ноги", - подчеркнула С.Мамедова

Отметим, что в массовой драке принял участие весь зал.