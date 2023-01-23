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Министерство молодежи и спорта выступило с заявлением по поводу провокации теннисиста армянского происхождения

Министерство молодежи и спорта выступило с заявлением по поводу провокации теннисиста армянского происхождения Министерство молодежи и спорта, а также Федерация тенниса Азербайджана обратились в соответствующие российские структуры, Международную федерацию тенниса и к организаторам теннисного турнира Australian Open в связи с провокационным заявлением российского
Индивидуальные
23 января 2023 г. 23:47
Министерство молодежи и спорта выступило с заявлением по поводу провокации теннисиста армянского происхождения

Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики выступило с заявлением в связи с провокацией спортсмена армянского происхождения против нашей страны на теннисном турнире Australia Open.

Как передает Report, в заявлении отмечается, что после того, как российский спортсмен армянского происхождения Карен Хачанов победил своего соперника во время состязаний, состоявшихся 20 января в рамках продолжающегося теннисного турнира Australia Open серии "Большой шлем", он совершил провокацию, не подобающую спортсмену, противоречащую правилам Международной федерации тенниса и турнира, в котором участвует в данный момент, пытался политизировать традицию, принадлежащую теннисистам, выступающим в международных турнирах.

Было подчеркнуто, что аналогичная ситуация повторилась со спортсменом и после игры, состоявшейся в рамках очередного тура турнира.

Министерство молодежи и спорта и Федерация тенниса Азербайджана направили в связи с инцидентом соответствующие обращения в двустороннем порядке в соответствующие учреждения России, а также в Международную федерацию тенниса и организаторам теннисного турнира Australia Open с требованием наказать теннисиста за эти провокационные действия и не допустить повторных случаев.

Соответствующие структуры России заверили, что вопрос будет расследован и спортсмену будет объявлено соответствующее предупреждение.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və İdman Nazirliyi erməni əsilli idmançının təxribatı ilə bağlı bəyanat yayıb

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