Министерство молодежи и спорта ждет решения Оперативного штаба

Səmayə Məmmədova https://report.az/storage/news/d4d8acc6ebf240bf0742dca8896e6f3a/fea40643-34e5-4350-aa91-c940f8ab93cb_292.jpg

Министерство молодежи и спорта Азербайджана ждет решения Оперативного штаба при Кабинете министров для открытия спортивных сооружений и восстановления соревнований.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства Самая Мамедова.

По ее словам, пока нет окончательного решения по спортивным сооружениям, в том числе стадионам.

Чиновник министерства отметила, что они могут говорить на эту тему после соответствующего решения Оперативного штаба об открытии спортивных сооружений: "Если решения нет, мы пока не можем говорить об этом. После решения Оперативного штаба можно высказать свое мнение на эту тему".

Отметим, что 13 марта в Азербайджане все массовые спортивные мероприятия были отложены на неопределенный срок.