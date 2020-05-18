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Министерство молодежи и спорта ждет решения Оперативного штаба

Министерство молодежи и спорта ждет решения Оперативного штаба

Səmayə Məmmədova

Министерство молодежи и спорта Азербайджана ждет решения Оперативного штаба при Кабинете министров для открытия спортивных сооружений и восстановления соревнований.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства Самая Мамедова. 

По ее словам, пока нет окончательного решения по спортивным сооружениям, в том числе стадионам.

Чиновник министерства отметила, что они могут говорить на эту тему после соответствующего решения Оперативного штаба об открытии спортивных сооружений: "Если решения нет, мы пока не можем говорить об этом. После решения Оперативного штаба можно высказать свое мнение на эту тему".

Отметим, что 13 марта в Азербайджане все массовые спортивные мероприятия были отложены на неопределенный срок.

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