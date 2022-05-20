Министерство молодежи и спорта запустило новый проект

Министерство молодежи и спорта Азербайджана запустило новый проект по совершенствованию.

Министерство молодежи и спорта Азербайджана запустило новый проект по совершенствованию.

Об этом "Report" сообщил главный консультант и руководитель проектов Сектора подготовки кадров Министерства Рамиль Джаббаров.

По его словам, основная цель проекта — дальнейшее повышение компетенций сотрудников министерства и создание условий для их формирования в качестве наставников: «На первом этапе 15 человек были отобраны в спортивном направлении, а столько же - в молодежном. Для коллектива из 30 человек организованы тренинги по 15 различным темам. Первый этап продлится 2 месяца. После этого эти сотрудники станут ответственными лицами по всем регионам Азербайджана".

По словам Джаббарова, на втором этапе в каждый регион отправятся по 2 сотрудника: "Один из них будет направлен в Дом молодежи, а другой - на спортивные сооружения, где они проведут тренинги с сотрудниками. Они также будут выполнять наставническую деятельность самостоятельно. На третьем этапе в этих регионах будут даны задания по качеству. К ним относятся управление комплексами, проведение кадровой политики, налаживание коммуникаций и др.. 3-й этап проекта будет завершен в конце этого года. Общий процесс будет продолжаться непрерывно, в течение года. Итог определит рейтинговая система. После этого станет ясно, какие регионы достигли лучших показателей по качеству".

Джаббаров добавил, что проект не связан с возможными кадровыми реформами, о которых говорил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов: «Это связано только с ходом нашей работы, подготовкой кадров. Никаких решений проект не предусматривает».