Министерство молодежи и спорта совместно с ASAPES организовало медиа-тренинг

Министерство молодежи и спорта совместно с Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта (ASAPES) организовали очередной медиа-тренинг.

Министерство молодежи и спорта совместно с Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта (ASAPES) организовали очередной медиа-тренинг.

По данным Report, в четырехдневных тренингах приняли участие 26 сотрудников пресс-служб из 29 спортивных организаций и 21 журналист из 19 медиа-структур.

Первые два дня тренинга с участием международного медиа-эксперта Мартина Мазура были посвящены спортивной журналистике, а следующие два - организации работы пресс-службы.

Сегодня на тренинге были подведены итоги. На церемонии вручения сертификатов участникам, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил важность таких тренингов с точки зрения развития спортивных СМИ страны и пожелал участникам тренинга успехов.

В завершение участникам вручили сертификаты министр и тренер Мартин Мазур.

Отметим, что это 3-й международный тренинг, который проводится по инициативе Министерства молодежи и спорта.