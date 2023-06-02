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Министерство молодежи и спорта представило официального маскота

Министерство молодежи и спорта представило официального маскота Министерство молодежи и спорта представило общественности страны официального маскота организации.
Индивидуальные
2 июня 2023 г. 17:00
Министерство молодежи и спорта представило официального маскота

Министерство молодежи и спорта представило общественности страны официального маскота организации.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, талисман в форме золотого орла называется AZZİ и символизирует карабахского орла.

Кроме того, орел олицетворяет такие качества, как бесстрашие и смелость, присущие азербайджанской молодежи и спортсменам.

Инициатором проекта является Министерство молодежи и спорта, а маскот представляет Скотт Хесингтон. Будучи родом из США, специалист имеет почти двадцатилетний богатый опыт работы в творческой сфере и работал в таких командах баскетбольной лиги США, как “Детройт Пистонс” и “Орландо Мэджик”.

Отметим, что маскот впервые поприветствовал болельщиков в фан-зоне Гран-При Азербайджана "Формула-1", состоявшегося в апреле. Кроме того, любители спорта смогут увидеть AZZİ на чемпионате мира по тхэквондо, который пройдет в Баку в течение следующих двух дней. А сегодня он стал любимым другом школьников на открытии ледового катка в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər və İdman Nazirliyi rəsmi maskotunu təqdim edib

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