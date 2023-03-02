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Министерство молодежи и спорта обнародовало рейтинговую таблицу спортсменов на март

Министерство молодежи и спорта обнародовало рейтинговую таблицу спортсменов на март Министерство молодежи и спорта обнародовало рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на март.
Индивидуальные
2 марта 2023 г. 11:27
Министерство молодежи и спорта обнародовало рейтинговую таблицу спортсменов на март

Министерство молодежи и спорта обнародовало рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на март.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, команда, выступающая в групповых упражнениях по художественной гимнастике, возглавляет список с 685 очками.

Гимнастка Зохра Агамирова заняла второе место с 640 очками, а смешанная команда по стендовой стрельбе - третье место с 405 очками.

Отметим, что подсчет рейтинговых баллов производится в соответствии с правилами, установленными Министерством молодежи и спорта.

Международные спортивные соревнования по видам спорта делятся на 5 категорий в зависимости от их рейтинга, очки начисляются в соответствии с местами, занятыми в соревнованиях.

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