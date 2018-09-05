Министерство молодежи и спорта: О причинах отказа армянских дзюдоистов приехать в Азербайджан следует спросить их самих

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Армянская сторона и на этот раз занимается клеветой и обливанием грязью. За несколько дней до старта чемпионата мира по дзюдо в Баку армянская сторона заявила, что Азербайджан не гарантирует безопасность, в связи с чем их спортсмены не прибудут в страну".

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова, комментируя отказ армянской сборной участвовать на чемпионате мира по дзюдо, который пройдет 20-27 сентября в Баку.

Представитель министерства отметила, что Армении было предъявлено письмо с гарантией безопасности спортсменов на чемпионате мира: "Азербайджанское правительство, следуя правилам, своевременно предъявило Армении письмо с гарантией безопасности спортсменов на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Баку. О причинах отказа армянских дзюдоистов приехать в Азербайджан следует спросить их самих".