Министерство молодежи и спорта о коронавирусе среди спортсменов

До сих пор о спортсменах в Азербайджане не поступало никаких подозрительных данных в связи с коронавирусом.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

По словам представителя министерства, до объявления карантина проживающие в стране спортсмены вернулись на родину с учебно-тренировочных сборов, соревнований: "В период карантина они были дома. Из федерации в министерство регулярно поступают отчеты о здоровье спортсменов".

С.Мамедова сказала, что министерство проинформировало федерации, что в случае необходимости могут быть проведены тесты и есть все условия для содержания спортсменов на карантине.

Отметим, что находящийся сейчас в столице Дагестана Махачкале азербайджанский чемпион Европы, мира и олимпийский чемпион по вольной борьбе Шариф Шарифов сообщил в интервью Report, что перенес коронавирус.