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Министерство молодежи и спорта назвало лучших в Азербайджане в 2023 году

Министерство молодежи и спорта назвало лучших в Азербайджане в 2023 году Министерство молодежи и спорта назвало лучших в Азербайджане в 2023 году
Индивидуальные
26 декабря 2023 г. 22:01
Министерство молодежи и спорта назвало лучших в Азербайджане в 2023 году

Министерство молодежи и спорта назвало лучших в Азербайджане в 2023 году.

Как сообщает Report, художественная гимнастка Зохра Агамирова удостоена звания лучшей спортсменки года, а дзюдоист Хидаят Гейдаров удостоен звания лучшего спортсмена.

Лучшая спортсменка.

1. Зохра Агамирова (художественная гимнастика).

2. Говхар Бейдуллаева (шахматы).

3. Ирина Зарецка (каратэ).

Лучший спортсмен.

1. Хидаят Гейдаров (дзюдо).

2. Михаил Малкин (акробатика).

3. Хасрат Джафаров (греко-римская борьба).

Лучшая женская команда.

1. Национальная сборная по художественной гимнастике.

2. Женская сборная по шахматам.

3. Баскетбольный клуб "Нефтчи".

Лучшая мужская команда.

1. ФК "Карабах".

2. Национальная сборная по греко-римской борьбе.

3. Национальная сборная по акробатике.

Лучший тренер.

1. Гурбан Гурбанов (футбол).

2. Сияна Васильева (художественная гимнастика).

3. Рустам Алимли (дзюдо).

Судья.

1. Назим Умбаев (дзюдо).

2. Сади Гулиев (борьба).

3. Асиф Ширалиев (борьба).

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və İdman Nazirliyi müxtəlif nominasiyalar üzrə ilin ən yaxşılarını açıqlayıb

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