Министерство молодежи и спорта наградило победителей по различным номинациям - СПИСОК

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2018 года.

Как сообщает Report, на мероприятии выступили министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, который подчеркнул, что и в этом году в Азербайджане на высоком уровне состоялся ряд международных соревнований, а спортсмены поднялись на почетный пьедестал на различных турнирах, проводимых в разных странах.

После были награждены победители по различным номинациям. Наряду с А.Рагимовым и Ч.Гусейнзаде награды вручали завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Юсиф Мамедалиев, депутаты, известные лица спортивной общественности.

Тренеры года

1. Вагиф Фейзуллаев - тренер борца Эльданиза Азизли

2. Фархад Исмайылов - тренер команды по настольному теннису

3. Тарлан Гасанов - тренер дзюдоиста Хидаята Гейдарова

Лучшие судьи года

- Вагиф Гусейнага оглу Алиев (гандбол)

- Анар Тофиг оглу Бабанлы (бокс)

- Вахид Алиш оглу Назаров (тяжелая атлетика)

За высокий уровень организации и проведения спортивных соревнований

- Федерация гимнастики

- Федерация дзюдо

- Федерация велоспорта

Лучшая федерация года

- Федерация борьбы

Лучшая команда года по итогам года

- Женская сборная по настольному теннису

Лучший спортивный врач по итогам года

- Айтекин Сахиб гызы Рустамова (завотделом по котролю над спортивными врачами)

Самый активный ветеран года

- Эльмира Петровна Сафонина (рапиристка, ветеран)

Лучшие спортивные установки года

- Абшеронский Олимпийский спортивный комплекс

- Гёйгёльский Олимпийский спортивный комплекс

Человек науки года в сфере физического воспитания и спорта

Дильгам Гасым оглу Гулиев (АГАФКС – доктор наук)

Лучший журналист спортивных передач года (организатор)

- Намик МирРашид оглу Аббасов (канал ARB24)

Лучший телеканал спортивных передач года

- Xəzər TV

Лучшее спортивное агентство года

- Rekord.az

Лучший проект телепередач года

- "Bol idman" (Общественное телевидение)

Почетный диплом

- Шахин Гачай оглу Махмудов

- Фариз Абдулла оглу Наджафов (Клуб "Габала")

- Рафиг Гусейн оглу Рагимов (ветеран-борец)

- Надир Иса оглу Азизов (Федерация кикбоксинга)

- Эльшан Гара оглу Аббасов (Федерация кикбоксинга)

Лучшая команда года по итогам 2018 года: национальная олимпийская команда Азербайджана

За достойное представление Азербайджана на III Летних юношеских Олимпийских играх

1. Елизавета Лузан (художественная гимнастика) - I место

2. Вугар Талибов (дзюдо) - I место

3. Туран Байрамов (вольная борьба) - I место

4. Тармерхан Бабаев (тяжелая атлетика) - II место

5. Джавад Агаев (тхэквондо) - III место

6. Шахана Назарова (женская борьба) - III место

7. Нурлан Сафаров (бокс) - III место

Призы, учрежденные Комиссией честной игры Национального олимпийского комитета по итогам 2018 год:

Деятель физической культуры и спорта, верный принципам честной игры: Ровнаг Абдуллаев

Лучший пропагандист принципов честной игры: Орхан Годжа

Судья, верный принципам честной игры: Эмин Шахтахтинский

Тренер, верный принципам честной игры: Мариана Васильева

Спортсмен, верный принципам честной игры: Эльданиз Азизли

Посол, верный принципам честной игры: Фарид Мансуров

Лучшие спортсмены года

1. Эльданиз Азизли (греко-римская борьба) - чемпион мира и Европы

2. Байрам Мустафаев (пара дзюдо) - чемпион мира

3. Хидаят Гейдаров (дзюдо) – призер чемпионатов мира и Европы

4. Джабраил Гасанов (вольная борьба) - призер чемпионатов мира и Европы

5. Радик Исаев (тхэквондо) - чемпион Европы и призер Кубка мира

6. Михаил Малкин (тамблинг) - чемпион Европы

7. Парвиз Гасанов (шашки) - чемпион мира и Европы среди инвалидов по зрению

8. Шахрияр Мамедъяров (шахматы) - обладатель 3-го места в мировом рейтинге

9. Эльхан Алиев (кикбоксинг) - призер чемпионата Европы

10. Рафаэль Агаев (карате) – призер чемпионата мира и чемпион Европы

Алия Алкова, Ракиф Алиев, Зохра Аскерова, Самая Мамедова и Эльшан Ширинов были награждены распоряжением президента Азербайджанской Республики за эффективную работу на государственной службе.