Министерство молодежи и спорта наградило победителей по различным номинациям - СПИСОК

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2018 года.
Как сообщает Report, на мероприятии выступили министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, который подчеркнул, что и в этом году в Азербайджане на высоком уровне состоялся ряд международных соревнований, а спортсмены поднялись на почетный пьедестал на различных турнирах, проводимых в разных странах.
После были награждены победители по различным номинациям. Наряду с А.Рагимовым и Ч.Гусейнзаде награды вручали завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Юсиф Мамедалиев, депутаты, известные лица спортивной общественности.
Тренеры года
1. Вагиф Фейзуллаев - тренер борца Эльданиза Азизли
2. Фархад Исмайылов - тренер команды по настольному теннису
3. Тарлан Гасанов - тренер дзюдоиста Хидаята Гейдарова
Лучшие судьи года
- Вагиф Гусейнага оглу Алиев (гандбол)
- Анар Тофиг оглу Бабанлы (бокс)
- Вахид Алиш оглу Назаров (тяжелая атлетика)
За высокий уровень организации и проведения спортивных соревнований
- Федерация гимнастики
- Федерация дзюдо
- Федерация велоспорта
Лучшая федерация года
- Федерация борьбы
Лучшая команда года по итогам года
- Женская сборная по настольному теннису
Лучший спортивный врач по итогам года
- Айтекин Сахиб гызы Рустамова (завотделом по котролю над спортивными врачами)
Самый активный ветеран года
- Эльмира Петровна Сафонина (рапиристка, ветеран)
Лучшие спортивные установки года
- Абшеронский Олимпийский спортивный комплекс
- Гёйгёльский Олимпийский спортивный комплекс
Человек науки года в сфере физического воспитания и спорта
Дильгам Гасым оглу Гулиев (АГАФКС – доктор наук)
Лучший журналист спортивных передач года (организатор)
- Намик МирРашид оглу Аббасов (канал ARB24)
Лучший телеканал спортивных передач года
- Xəzər TV
Лучшее спортивное агентство года
- Rekord.az
Лучший проект телепередач года
- "Bol idman" (Общественное телевидение)
Почетный диплом
- Шахин Гачай оглу Махмудов
- Фариз Абдулла оглу Наджафов (Клуб "Габала")
- Рафиг Гусейн оглу Рагимов (ветеран-борец)
- Надир Иса оглу Азизов (Федерация кикбоксинга)
- Эльшан Гара оглу Аббасов (Федерация кикбоксинга)
Лучшая команда года по итогам 2018 года: национальная олимпийская команда Азербайджана
За достойное представление Азербайджана на III Летних юношеских Олимпийских играх
1. Елизавета Лузан (художественная гимнастика) - I место
2. Вугар Талибов (дзюдо) - I место
3. Туран Байрамов (вольная борьба) - I место
4. Тармерхан Бабаев (тяжелая атлетика) - II место
5. Джавад Агаев (тхэквондо) - III место
6. Шахана Назарова (женская борьба) - III место
7. Нурлан Сафаров (бокс) - III место
Призы, учрежденные Комиссией честной игры Национального олимпийского комитета по итогам 2018 год:
Деятель физической культуры и спорта, верный принципам честной игры: Ровнаг Абдуллаев
Лучший пропагандист принципов честной игры: Орхан Годжа
Судья, верный принципам честной игры: Эмин Шахтахтинский
Тренер, верный принципам честной игры: Мариана Васильева
Спортсмен, верный принципам честной игры: Эльданиз Азизли
Посол, верный принципам честной игры: Фарид Мансуров
Лучшие спортсмены года
1. Эльданиз Азизли (греко-римская борьба) - чемпион мира и Европы
2. Байрам Мустафаев (пара дзюдо) - чемпион мира
3. Хидаят Гейдаров (дзюдо) – призер чемпионатов мира и Европы
4. Джабраил Гасанов (вольная борьба) - призер чемпионатов мира и Европы
5. Радик Исаев (тхэквондо) - чемпион Европы и призер Кубка мира
6. Михаил Малкин (тамблинг) - чемпион Европы
7. Парвиз Гасанов (шашки) - чемпион мира и Европы среди инвалидов по зрению
8. Шахрияр Мамедъяров (шахматы) - обладатель 3-го места в мировом рейтинге
9. Эльхан Алиев (кикбоксинг) - призер чемпионата Европы
10. Рафаэль Агаев (карате) – призер чемпионата мира и чемпион Европы
Алия Алкова, Ракиф Алиев, Зохра Аскерова, Самая Мамедова и Эльшан Ширинов были награждены распоряжением президента Азербайджанской Республики за эффективную работу на государственной службе.
Şamo QuliyevАвтор новости