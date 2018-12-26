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    Министерство молодежи и спорта наградило победителей по различным номинациям - СПИСОК

    © Report / Firi Salim

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2018 года.

    Как сообщает Report, на мероприятии выступили министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, который подчеркнул, что и в этом году в Азербайджане на высоком уровне состоялся ряд международных соревнований, а спортсмены поднялись на почетный пьедестал на различных турнирах, проводимых в разных странах.

    После были награждены победители по различным номинациям. Наряду с А.Рагимовым и Ч.Гусейнзаде награды вручали завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Юсиф Мамедалиев, депутаты, известные лица спортивной общественности.

    Тренеры года

    1. Вагиф Фейзуллаев - тренер борца Эльданиза Азизли

    2. Фархад Исмайылов - тренер команды по настольному теннису

    3. Тарлан Гасанов - тренер дзюдоиста Хидаята Гейдарова

    Лучшие судьи года

    - Вагиф Гусейнага оглу Алиев (гандбол)

    - Анар Тофиг оглу Бабанлы (бокс)

    - Вахид Алиш оглу Назаров (тяжелая атлетика)

    За высокий уровень организации и проведения спортивных соревнований

    - Федерация гимнастики

    - Федерация дзюдо

    - Федерация велоспорта

    Лучшая федерация года

    - Федерация борьбы

    Лучшая команда года по итогам года

    - Женская сборная по настольному теннису

    Лучший спортивный врач по итогам года

    - Айтекин Сахиб гызы Рустамова (завотделом по котролю над спортивными врачами)

    Самый активный ветеран года

    - Эльмира Петровна Сафонина (рапиристка, ветеран)

    Лучшие спортивные установки года

    - Абшеронский Олимпийский спортивный комплекс

    - Гёйгёльский Олимпийский спортивный комплекс

    Человек науки года в сфере физического воспитания и спорта

    Дильгам Гасым оглу Гулиев (АГАФКС – доктор наук)

    Лучший журналист спортивных передач года (организатор)

    - Намик МирРашид оглу Аббасов (канал ARB24)

    Лучший телеканал спортивных передач года

    - Xəzər TV

    Лучшее спортивное агентство года

    - Rekord.az

    Лучший проект телепередач года

    - "Bol idman" (Общественное телевидение)

    Почетный диплом

    - Шахин Гачай оглу Махмудов

    - Фариз Абдулла оглу Наджафов (Клуб "Габала")

    - Рафиг Гусейн оглу Рагимов (ветеран-борец)

    - Надир Иса оглу Азизов (Федерация кикбоксинга)

    - Эльшан Гара оглу Аббасов (Федерация кикбоксинга)

    Лучшая команда года по итогам 2018 года: национальная олимпийская команда Азербайджана

    За достойное представление Азербайджана на III Летних юношеских Олимпийских играх

    1. Елизавета Лузан (художественная гимнастика) - I место

    2. Вугар Талибов (дзюдо) - I место

    3. Туран Байрамов (вольная борьба) - I место

    4. Тармерхан Бабаев (тяжелая атлетика) - II место

    5. Джавад Агаев (тхэквондо) - III место

    6. Шахана Назарова (женская борьба) - III место

    7. Нурлан Сафаров (бокс) - III место

    Призы, учрежденные Комиссией честной игры Национального олимпийского комитета по итогам 2018 год:

    Деятель физической культуры и спорта, верный принципам честной игры: Ровнаг Абдуллаев

    Лучший пропагандист принципов честной игры: Орхан Годжа

    Судья, верный принципам честной игры: Эмин Шахтахтинский

    Тренер, верный принципам честной игры: Мариана Васильева

    Спортсмен, верный принципам честной игры: Эльданиз Азизли

    Посол, верный принципам честной игры: Фарид Мансуров

    Лучшие спортсмены года

    1. Эльданиз Азизли (греко-римская борьба) - чемпион мира и Европы

    2. Байрам Мустафаев (пара дзюдо) - чемпион мира

    3. Хидаят Гейдаров (дзюдо) – призер чемпионатов мира и Европы

    4. Джабраил Гасанов (вольная борьба) - призер чемпионатов мира и Европы

    5. Радик Исаев (тхэквондо) - чемпион Европы и призер Кубка мира

    6. Михаил Малкин (тамблинг) - чемпион Европы

    7. Парвиз Гасанов (шашки) - чемпион мира и Европы среди инвалидов по зрению

    8. Шахрияр Мамедъяров (шахматы) - обладатель 3-го места в мировом рейтинге

    9. Эльхан Алиев (кикбоксинг) - призер чемпионата Европы

    10. Рафаэль Агаев (карате) – призер чемпионата мира и чемпион Европы

    Алия Алкова, Ракиф Алиев, Зохра Аскерова, Самая Мамедова и Эльшан Ширинов были награждены распоряжением президента Азербайджанской Республики за эффективную работу на государственной службе.

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