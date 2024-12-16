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Министерство молодежи и спорта наградило госучреждения

Министерство молодежи и спорта наградило госучреждения 18:42
Индивидуальные
16 декабря 2024 г. 19:25
Министерство молодежи и спорта наградило госучреждения

Министерство молодежи и спорта наградило госучреждения, сотрудники которых показали лучшие результаты в соревнованиях по различным видам спорта среди сотрудников государственных органов.

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном Министерством молодежи и спорта, министр Фарид Гаибов выразил благодарность всем государственным учреждениям за активное участие в соревнованиях. Он вручил специальные кубки организациям, занявшим первые три места.

Первое место заняло Министерство по чрезвычайным ситуациям, второе — Государственная нефтяная компания, а третье место досталось Министерству внутренних дел.

Отметим, что сотрудники государственных учреждений в течение года соревновались в 28 турнирах по 19 видам спорта, включая мини-футбол, плавание, бильярд, настольный теннис, волейбол, легкую атлетику, скалолазание, баскетбол, гольф, шахматы, греблю и пр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər və İdman Nazirliyi ilboyu keçirilmiş yarışlarda fərqlənən dövlət qurumlarını təltif edib

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