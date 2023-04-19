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Министерство: Исполняется поручение президента Ильхама Алиева в связи с турецкими спортсменками

Министерство: Исполняется поручение президента Ильхама Алиева в связи с турецкими спортсменками Начато исполнение поручения президента Ильхама Алиева в связи с приглашением в Азербайджан турецких тяжелоатлеток Джансу Бекташ и Гамзе Алтун, завоевавших медали на чемпионате Европы в Ереване.
Индивидуальные
19 апреля 2023 г. 18:29
Министерство: Исполняется поручение президента Ильхама Алиева в связи с турецкими спортсменками

Начато исполнение поручения президента Ильхама Алиева в связи с приглашением в Азербайджан турецких тяжелоатлеток Джансу Бекташ и Гамзе Алтун, завоевавших медали на чемпионате Европы в Ереване.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства молодежи и спорта Азербайджана, спортсменкам направлено приглашение, ведутся переговоры в связи с их визитом.

Отметим, что Джансу Бекташ завоевала в Ереване золотую медаль, а Гамзе Алтун заняла второе место. Обе тяжелоатлетки посвятили свои победы Азербайджану.

Напомним, что на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване был сожжен флаг Азербайджана. Вслед за этим сборная нашей страны решила отказаться от участия в соревновании и вернуться в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Prezident İlham Əliyevin türkiyəli atletlərlə bağlı tapşırığının icrasına dərhal başlanılıb"

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