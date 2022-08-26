Министерство ищет руководителей для врачебно-физкультурных диспансеров

Министерство молодежи и спорта Азербайджана объявило о наборе на руководящие должности в четырех спортивных учреждениях.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт министерства в Facebook, это Гянджинский, Лянкяранский, Шекинский и Ширванский городские врачебно-физкультурные диспансеры.
От кандидатов с высшим образованием в возрасте до 45 лет требуется опыт работы не менее 5 лет (желательно на руководящей должности).
Предпочтение будет отдаваться медицинским управляющим, терапевтам и травматологам.
Прием документов будет проводиться до 12:00 30 сентября.