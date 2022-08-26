О нас

Министерство ищет руководителей для врачебно-физкультурных диспансеров

Министерство ищет руководителей для врачебно-физкультурных диспансеров Министерство молодежи и спорта Азербайджана объявило о наборе на руководящие должности в четырех спортивных учреждениях.
Индивидуальные
26 августа 2022 г. 13:51
Министерство ищет руководителей для врачебно-физкультурных диспансеров

Министерство молодежи и спорта Азербайджана объявило о наборе на руководящие должности в четырех спортивных учреждениях.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт министерства в Facebook, это Гянджинский, Лянкяранский, Шекинский и Ширванский городские врачебно-физкультурные диспансеры.

От кандидатов с высшим образованием в возрасте до 45 лет требуется опыт работы не менее 5 лет (желательно на руководящей должности).

Предпочтение будет отдаваться медицинским управляющим, терапевтам и травматологам.

Прием документов будет проводиться до 12:00 30 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazirlik Tibbi-Bədən Tərbiyəsi dispanserlərinə rəhbər axtarır

Другие новости из категории

Азербайджанский боец UFC летит в Баку
ФотоАзербайджанский боец UFC летит в Баку
25 августа 2022 г. 22:52
Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью спортивных центров в поселках Баку
ФотоФарид Гаибов ознакомился с деятельностью спортивных центров в поселках Баку
25 августа 2022 г. 20:09
Азербайджанская дзюдоистка записала в актив сборной еще одну медаль
ФотоАзербайджанская дзюдоистка записала в актив сборной еще одну медаль
25 августа 2022 г. 18:43
Представлен логотип Международного шахматного турнира в Шуше
Представлен логотип Международного шахматного турнира в Шуше
24 августа 2022 г. 18:31
Тайсон Фьюри просит $500 млн за бой с Усиком
Тайсон Фьюри просит $500 млн за бой с Усиком
24 августа 2022 г. 04:46
Чемпионат Европы: Азербайджанские тхэквондисты завоевали 9 медалей в первый день
ФотоЧемпионат Европы: Азербайджанские тхэквондисты завоевали 9 медалей в первый день
22 августа 2022 г. 20:20
Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят
Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят
22 августа 2022 г. 19:00
Эльнур Мамедов: Азербайджан был представлен самой большой делегацией на Исламиаде 
Эльнур Мамедов: Азербайджан был представлен самой большой делегацией на Исламиаде 
22 августа 2022 г. 14:55
Гаджи Алиев: Наши спортсмены нацелены на победу на предстоящей Олимпиаде
Гаджи Алиев: Наши спортсмены нацелены на победу на предстоящей Олимпиаде
22 августа 2022 г. 14:51
Президент: Я видел, как много несправедливости проявляется по отношению к нашим спортсменам
Президент: Я видел, как много несправедливости проявляется по отношению к нашим спортсменам
22 августа 2022 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi