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Микаил Джаббаров: Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха

Микаил Джаббаров: Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха.
Индивидуальные
14 февраля 2024 г. 23:49
Микаил Джаббаров: Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Исторический успех Азербайджана по греко-римской борьбе! Наша сборная впервые в истории азербайджанской борьбы завоевала 3 золотые медали на чемпионате Европы. В столице Румынии Бухаресте Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Серебряную медаль завоевали Рашад Мамедов (55 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), бронзовую - Бека Канделаки (130 кг).

Поздравляем наших борцов и тренеров с этим историческим успехом, желаем удачи в следующих соревнованиях!

Желаем успехов Марии Стадник (50 кг) и Алене Колесник (59 кг), а также другим нашим борцам и членам национальной сборной по вольной борьбе, вышедшим в финал чемпионата Европы", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi tarixi uğura imza atıb

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