Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов, завоевавших золотые медали на ЧМ

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борцов греко-римского стиля, завоевавших три золотые медали на чемпионате мира по борьбе в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борцов греко-римского стиля, завоевавших три золотые медали на чемпионате мира по борьбе в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).

Как сообщает Report, М.Джаббаров написал в соцсети "X", что сборная сохранила свой титул.

"На чемпионате мира в столице Албании Тиране наши борцы завоевали три золотые медали. Эльдениз Азизли добился исторического успеха, став первым четырехкратным чемпионом мира по борьбе в Азербайджане. Нихат Мамедли и Ульви Ганизаде впервые в своей карьере стали победителями чемпионата мира. Наша сборная по греко-римской борьбе сохранила свой титул и второй раз стала чемпионом мира в командном зачете. Поздравляем наших борцов, их родителей и тренеров с историческим успехом", - говорится в публикации.