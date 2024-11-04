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Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов, завоевавших золотые медали на ЧМ

Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов, завоевавших золотые медали на ЧМ Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борцов греко-римского стиля, завоевавших три золотые медали на чемпионате мира по борьбе в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).
Индивидуальные
4 ноября 2024 г. 11:23
Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов, завоевавших золотые медали на ЧМ

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борцов греко-римского стиля, завоевавших три золотые медали на чемпионате мира по борьбе в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).

Как сообщает Report, М.Джаббаров написал в соцсети "X", что сборная сохранила свой титул.

"На чемпионате мира в столице Албании Тиране наши борцы завоевали три золотые медали. Эльдениз Азизли добился исторического успеха, став первым четырехкратным чемпионом мира по борьбе в Азербайджане. Нихат Мамедли и Ульви Ганизаде впервые в своей карьере стали победителями чемпионата мира. Наша сборная по греко-римской борьбе сохранила свой титул и второй раз стала чемпионом мира в командном зачете. Поздравляем наших борцов, их родителей и тренеров с историческим успехом", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov congratulates Azerbaijani wrestlers winning world gold medals
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında qızıl medal qazanan güləşçiləri təbrik edib

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