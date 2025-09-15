Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов с успехом на чемпионате мира

    Индивидуальные
    • 15 сентября, 2025
    • 14:20
    Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов с успехом на чемпионате мира

    Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борцов, завоевавших медали на чемпионате мира, проходящем в столице Хорватии Загребе.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Джаббарова в соцсети "X".

    "На чемпионате мира в Загребе, Хорватия, определились первые медалисты. Три члена нашей национальной сборной по вольной борьбе поднялись на пьедестал почета. Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) завоевал серебряную медаль, а Нуреддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) - бронзовые медали. Поздравляем наших борцов, тренеров и членов семей спортсменов, которые с большим упорством добились этого успеха. Верим в продолжение этих успехов в предстоящие дни", - заявил глава федерации.

    Отметим, что мундиаль завершится 21 сентября.

    Микаил Джаббаров вольная борьба чемпионат мира
    Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında medal qazanan güləşçiləri təbrik edib
    Mikayil Jabbarov congratulates wrestlers for winning medals at World Championships

    Последние новости

    15:38

    Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структурой

    В регионе
    15:35

    Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в Грузию

    В регионе
    15:26

    TƏBİB: Летом утонули 26 человек

    Происшествия
    15:24

    МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии

    Другие страны
    15:24

    В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси

    Другие страны
    15:22

    Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагами

    Другие страны
    15:16

    США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программы

    Другие страны
    15:12

    Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%

    Бизнес
    15:07

    Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом "Достлуг"

    Внешняя политика
    Лента новостей