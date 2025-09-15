Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов с успехом на чемпионате мира
- 15 сентября, 2025
- 14:20
Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борцов, завоевавших медали на чемпионате мира, проходящем в столице Хорватии Загребе.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Джаббарова в соцсети "X".
"На чемпионате мира в Загребе, Хорватия, определились первые медалисты. Три члена нашей национальной сборной по вольной борьбе поднялись на пьедестал почета. Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) завоевал серебряную медаль, а Нуреддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) - бронзовые медали. Поздравляем наших борцов, тренеров и членов семей спортсменов, которые с большим упорством добились этого успеха. Верим в продолжение этих успехов в предстоящие дни", - заявил глава федерации.
Отметим, что мундиаль завершится 21 сентября.
Xorvatiyanın Zaqreb şəhərində keçirilən #dünyaçempionatı-nda ilk medalçılar müəyyənləşib.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 15, 2025
Sərbəst #güləş üzrə milli komandamızın 3 üzvü fəxri kürsüyə qalxıb. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Nürəddin Novruzov (61 kq) və Arseniy Djioyev (86 kq) isə bürünc medal qazanıb.… pic.twitter.com/SOvM1qfRM5