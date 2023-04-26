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Микаил Джаббаров передал борцам поздравления президента Ильхама Алиева

Микаил Джаббаров передал борцам поздравления президента Ильхама Алиева В хорватском городе Загреб прошло мероприятие, посвященное успешным результатам азербайджанских спортсменов на чемпионате Европы по борьбе.
Индивидуальные
26 апреля 2023 г. 16:01
Микаил Джаббаров передал борцам поздравления президента Ильхама Алиева

Успешное выступление азербайджанских спортсменов на чемпионате Европы по борьбе в столице Хорватии Загребе было торжественно отмечено на мероприятии в Баку.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, глава федерации Микаил Джаббаров передал спортсменам поздравления президента Ильхама Алиева в связи с историческими успехами, достигнутыми на первенстве континента.

Было подчеркнуто, что борцы посвятили свои достижения на чемпионате Европы охраняющим границы Азербайджана военнослужащим, Верховному главнокомандующему и азербайджанскому народу.

На чемпионате мира по борьбе, который пройдет в Сербии в сентябре, спортсмены будут бороться за лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, и поэтому это соревнование имеет большое значение.

Отметим, что на континентальном первенстве азербайджанские борцы завоевали в общей сложности 14 медалей (5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые).

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Версия на английском языке ФотоMikayil Jabbarov conveys congratulations of President Ilham Aliyev to wrestlers
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov Prezident İlham Əliyevin təbriklərini güləşçilərə çatdırıb

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