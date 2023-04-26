Микаил Джаббаров передал борцам поздравления президента Ильхама Алиева

В хорватском городе Загреб прошло мероприятие, посвященное успешным результатам азербайджанских спортсменов на чемпионате Европы по борьбе.

Успешное выступление азербайджанских спортсменов на чемпионате Европы по борьбе в столице Хорватии Загребе было торжественно отмечено на мероприятии в Баку.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, глава федерации Микаил Джаббаров передал спортсменам поздравления президента Ильхама Алиева в связи с историческими успехами, достигнутыми на первенстве континента.

Было подчеркнуто, что борцы посвятили свои достижения на чемпионате Европы охраняющим границы Азербайджана военнослужащим, Верховному главнокомандующему и азербайджанскому народу.

На чемпионате мира по борьбе, который пройдет в Сербии в сентябре, спортсмены будут бороться за лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, и поэтому это соревнование имеет большое значение.

Отметим, что на континентальном первенстве азербайджанские борцы завоевали в общей сложности 14 медалей (5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые).