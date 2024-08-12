Микаил Джаббаров: Гаджи Алиев всегда был примером для товарищей по команде

Гаджи Алиев всегда был примером для товарищей по команде своим упорством, дисциплиной и трудолюбием.

Как сообщает Report, об этом президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети в связи с завершением карьеры двукратного олимпийского призера, трехкратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы Гаджи Алиева.

"Благодарю Гаджи Алиева за его вклад в борьбу в стране, за то, что своими успехами он стал источником вдохновения для многих подростков и молодых борцов. Мы верим, что он и дальше будет поддерживать развитие азербайджанской борьбы своим богатым опытом. Спасибо за все, Гаджи", - отметил глава Федерации.