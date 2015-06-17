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    Микаил Джаббаров будет президентом федерации

    Он заменит на этом посту Кямала Абдуллаева

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийском комитете состоится отчетно-избирательная конференция Федерации бадминтона Азербайджана. 

    Как сообщил Report заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Миркямиль Рагимов, на заседании будет избран новый президент федерации.

    М.Рагимов отметил, что единственным кандидатом на этот пост является Микаил Джаббаров: "Мы хотим создать массовость в бадминтоне. Для этого есть все возможности. Бадминтон можно развивать посредством спортивных залов средних и высших учебных заведений".

    Отметим, что прежним президентом Федерации бадминтона Азербайджана был Кямал Абдуллаев.

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