Микаил Джаббаров будет президентом федерации

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийском комитете состоится отчетно-избирательная конференция Федерации бадминтона Азербайджана.

Как сообщил Report заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Миркямиль Рагимов, на заседании будет избран новый президент федерации.

М.Рагимов отметил, что единственным кандидатом на этот пост является Микаил Джаббаров: "Мы хотим создать массовость в бадминтоне. Для этого есть все возможности. Бадминтон можно развивать посредством спортивных залов средних и высших учебных заведений".

Отметим, что прежним президентом Федерации бадминтона Азербайджана был Кямал Абдуллаев.