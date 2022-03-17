Микаил Джаббаров: Борцы сделают все возможное, чтобы достойно представлять наш флаг

«Обещаем, что все наши спортсмены и тренеры сделают все возможное, чтобы достойно представлять наш флаг в будущем, и мы окажем необходимую поддержку».

«Обещаем, что все наши спортсмены и тренеры сделают все возможное, чтобы достойно представлять наш флаг в будущем, и мы окажем необходимую поддержку».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече президента Ильхама Алиева с участниками VII чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, прошедшего в Болгарии.



«Господин президент, в первую очередь, хочу выразить глубокую благодарность за то, что вы нашли время в своем плотном графике и приняли нас, дали свои рекомендации одновременно и как глава государства, и как глава Национального олимпийского комитета. Ваши ценные рекомендации в связи с проводимыми работами в Федерации борьбы являются основой для нас», - подчеркнул М.Джаббаров.