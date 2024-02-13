Михаил Малкин: Звание гимнаста года в Европе – одно из самых высоких достижений в моей карьере

Признанный гимнастом года в Европе азербайджанский тамблингист Михаил Малкин считает данное звание одним из самых высоких достижений в своей спортивной карьере.

Признанный гимнастом года в Европе азербайджанский тамблингист Михаил Малкин считает данное звание одним из самых высоких достижений в своей спортивной карьере.

Об этом Report сообщил сам спортсмен.

27-летний тамблингист напомнил, что в прошлом году на 37-м чемпионате мира по гимнастике на батуте и тамблингу в Бирмингеме он впервые в истории азербайджанской гимнастики завоевал золотую медаль в индивидуальной программе и в командном зачете в составе национальной сборной: "Впереди нас ждет Кубок мира в Баку и Чемпионат Европы в Португалии. Хочу оправдать ожидания и стать двукратным чемпионом Европы".

Отметим, что Михаил Малкин опередил всех соперников, набрав 226 339 голосов (52%). Тренером года также избран представитель Азербайджана Адиль Гусейнзаде (тамблинг), набравший 196 735 голосов (46%).