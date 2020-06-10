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Михаэлю Шумахеру сделают очередную операцию

Михаэлю Шумахеру сделают очередную операцию

Михаэль Шумахер

Легендарному гонщику, семикратному чемпиону мира по "Формуле-1" Михаэлю Шумахеру предстоит очередная операция по внедрению стволовых клеток.

Как сообщает Report, об этом изданию Contro Copertina заявил кардиохирург Филипп Менаше, ранее занимавшийся лечением Шумахера. 

"Наша задача - восстановить нервную систему Михаэля. За последние 20 лет наука сделала огромный шаг вперед в лечении с помощью стволовых клеток. Тем не менее, это не меняет того факта, что мы еще мало знаем о человеческом мозге. Пока сложно сказать, к каким результатам приведет операция", - заявил врач. 

Отметим, что в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелые травмы головы и мозга, катаясь на горных лыжах. Сейчас 51-летний немец находится в своем доме в Женеве, где проходит реабилитацию.

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