Михаэлю Шумахеру сделают очередную операцию

Михаэль Шумахер https://report.az/storage/news/b7d8c1bb4d86391aa735a8b7e93d4ed3/5937119b-d381-41ad-9699-fb60aa68e5ba_292.jpg

Легендарному гонщику, семикратному чемпиону мира по "Формуле-1" Михаэлю Шумахеру предстоит очередная операция по внедрению стволовых клеток.

Как сообщает Report, об этом изданию Contro Copertina заявил кардиохирург Филипп Менаше, ранее занимавшийся лечением Шумахера.

"Наша задача - восстановить нервную систему Михаэля. За последние 20 лет наука сделала огромный шаг вперед в лечении с помощью стволовых клеток. Тем не менее, это не меняет того факта, что мы еще мало знаем о человеческом мозге. Пока сложно сказать, к каким результатам приведет операция", - заявил врач.

Отметим, что в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелые травмы головы и мозга, катаясь на горных лыжах. Сейчас 51-летний немец находится в своем доме в Женеве, где проходит реабилитацию.