Международный олимпийский комитет принял важное решение в связи с Летними олимпийскими играми-2024

Баку. 3 августа. REPORT. AZ/ Международный олимпийский комитет (İOC) изменил систему рассмотрения заявок на проведение Летних олимпийских игр-2024. Как сообщает Report, İOC отменил правила формирования финального списка городов-кандидатов ("short list").

Это решение позволит большому количеству городов бороться до конца за проведение игр. "Несмотря на то, что ожидается подача огромного количества заявок, эта проблема будет приятной для нас", - отметил исполнительный директор Олимпийских игр Кристоф Дюби.

Недавно свои кандидатуры в борьбе за проведение Зимних олимпийских игр-2022 отозвали 4 европейских города. В результате победил Пекин (Китай), который опередил Алматы (Казахстан) соотношением голосов 44:40.

Раньше до апреля-мая 2016 года объявлялся "short list" городов, выдвинувших свою кандидатуру на участие до 15 сентября. Баку претендовал на проведение Летних олимпийских игр 2016 и 2020 годов, однако не смог пройти именно эту стадию. А сейчас каждому городу-кандидату предоставляется возможность вести борьбу до конца.

Отметим, что пока на олимпиаду 2024 года заявку подали Гамбург (Германия), Париж (Франция), Рим (Италия) и Будапешт (Венгрия). Национальный олимпийский комитет США отозвал кандидатуру Бостона. Название города-организатора будет обнародовано в 2017 году.