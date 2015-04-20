​Международный олимпийский комитет передал России свою долю прибыли в Сочи-2014

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от доли прибыли, которую принесла зимняя Олимпиада в Сочи.

Как сообщает Report, об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент МОК Томас Бах.

По словам официального представителя комитета, деньги направили на счет Олимпийского комитета России, чтобы они пошли на пользу российского спорта: "Сочи-2014 были успешны не только с организационной точки зрения, но и принесли экономические дивиденды. МОК отказывается от своей доли и отдает ее российским спортсменам, так как эти деньги принесут пользу российскому спорту".

В свою очередь В.Путин сказал, что обсудил с Т.Бахом вопросы развития олимпийского наследия и университета в России, а также возможность совместной деятельности с МОК.