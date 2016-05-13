МОК начал расследование в связи с заявлениями о получении взятки на проведение Олимпиады-2020 в Токио

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в связи с утверждением о получении Токио права на организацию в 2020 году Летних олимпийских игр и Паралимпийских игр за взятку. Как передает Report со ссылкой на издание The Guardian, по имеющейся информации, другой кандидат на проведение игр - Стамбул (Турция) не смог заплатить требуемую сумму, в связи с чем право на организацию было передано японской столице.

По информации, официальные лица Японии перевели на счет Папы Массата Диака, сына бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, 1,3 миллиона евро. Диак-младший в то время занимал должность консультанта в IAAF.

Впервые информация о коррупции в связи с Олимпиадой-2020 была отражена во 2-м отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA). В нем говорилось, что в ходе переговоров с другим сыном Л.Диака - независимым консультантом Халилом Диаком турецкая сторона отказалась заплатить спонсорскую сумму в размере 4-5 млн. долларов, тем самым Стамбул потерял поддержку президента IAAF. Эту сумму заплатил Токио.

Отметим, что Баку также претендовал на проведение в 2020 году Летней Олимпиады и Паралимпийских игр, однако не смог попасть в шорт-лист кандидатов.