Международную ассоциацию бокса исключили из ASOIF

Международная ассоциация бокса (IBA) исключена из Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).
Как сообщает Report, соответствующее решение принято сегодня на Генеральной ассамблее ASOIF.
В качестве основной причины назван выход IBA из олимпийского движения.
Летом прошлого года Международный олимпийский комитет (IOC) объявил о том, что не признает IBA. Спортивный арбитражный суд оставил решение в силе. Это вызвано неспособностью Международной ассоциации бокса решать финансовые и управленческие проблемы в течение последних пяти лет.