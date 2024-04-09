Международную ассоциацию бокса исключили из ASOIF

Международная ассоциация бокса (IBA) исключена из Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Международная ассоциация бокса (IBA) исключена из Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Как сообщает Report, соответствующее решение принято сегодня на Генеральной ассамблее ASOIF.

В качестве основной причины назван выход IBA из олимпийского движения.

Летом прошлого года Международный олимпийский комитет (IOC) объявил о том, что не признает IBA. Спортивный арбитражный суд оставил решение в силе. Это вызвано неспособностью Международной ассоциации бокса решать финансовые и управленческие проблемы в течение последних пяти лет.