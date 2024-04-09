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Международную ассоциацию бокса исключили из ASOIF

Международную ассоциацию бокса исключили из ASOIF Международная ассоциация бокса (IBA) исключена из Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).
Индивидуальные
9 апреля 2024 г. 16:44
Международную ассоциацию бокса исключили из ASOIF

Международная ассоциация бокса (IBA) исключена из Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Как сообщает Report, соответствующее решение принято сегодня на Генеральной ассамблее ASOIF.

В качестве основной причины назван выход IBA из олимпийского движения.

Летом прошлого года Международный олимпийский комитет (IOC) объявил о том, что не признает IBA. Спортивный арбитражный суд оставил решение в силе. Это вызвано неспособностью Международной ассоциации бокса решать финансовые и управленческие проблемы в течение последних пяти лет.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Boks Assosiasiyası ASOIF-dən xaric edilib

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