Международный олимпийский комитет продолжит платить пособия азербайджанским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит предоставлять стипендии спортсменам в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио-2020, которые были отложены до 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение распространяется на 1600 спортсменов из 185 национальных олимпийских комитетов в рамках олимпийской солидарности. "Поддержка спортсменов будет продолжена. Общая сумма, подлежащая к выплате к 2021 году, составляет 110 миллионов долларов", - говорится в заявлении.

Азербайджанские спортсмены, готовящиеся к Олимпиаде, также смогут воспользоваться этой возможностью.

Олимпиада в Токио, запланированная на 24 июля - 9 августа этого года, была перенесена на 2021 год из-за пандемии. Игры, которые начнутся 23 июля следующего лета, продлятся до 8 августа.