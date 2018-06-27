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    Международная федерация по тяжелой атлетике дисквалифицировала армянскую спортсменку на 4 года

    Спортсменка использовала запрещенные препараты

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Международная федерация по тяжелой атлетике (IWF) объявила о дисквалификации армянской спортсменки Рипсиме Хуршудян. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, спортсменка дисквалифицирована на четыре года за использование запрещенных препаратов. 

    Срок отстранения Хуршудян отсчитывается с 17 июня 2016 года и завершится 17 июня 2020 года.

    Отметим, что в прошлом из-за употребления допинга она была лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. По той же причине ее отстранили от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио.

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