Международная федерация по тяжелой атлетике дисквалифицировала армянскую спортсменку на 4 года

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Международная федерация по тяжелой атлетике (IWF) объявила о дисквалификации армянской спортсменки Рипсиме Хуршудян.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, спортсменка дисквалифицирована на четыре года за использование запрещенных препаратов.

Срок отстранения Хуршудян отсчитывается с 17 июня 2016 года и завершится 17 июня 2020 года.

Отметим, что в прошлом из-за употребления допинга она была лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. По той же причине ее отстранили от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио.