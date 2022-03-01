Международная федерация лыжного спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит к участию в соревнованиях во всех видах под эгидой организации российских и белорусских спортсменов.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит к участию в соревнованиях во всех видах под эгидой организации российских и белорусских спортсменов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу FIS, запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.

"Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт в Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами", - говорится в заявлении.