Международная федерация лыжного спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит к участию в соревнованиях во всех видах под эгидой организации российских и белорусских спортсменов.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу FIS, запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.
"Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт в Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами", - говорится в заявлении.