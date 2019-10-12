Международная федерация гимнастики наградила азербайджанского судью

Судья международной категории по мужской и женской спортивной гимнастике Рза Алиев награжден Международной федерацией гимнастики за плодотворную судейскую деятельность. Соответствующий диплом был вручен ему в рамках 49-го чемпионата мира по спортивной гимнастике, проходит который с 4 по 13 октября в Штутгарте (Германия), сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую федерацию гимнастики.

Напомним, что Р.Алиев – первый в истории азербайджанской гимнастики обладатель наивысшей международной судейской категории (первой степени) по мужской спортивной гимнастике.