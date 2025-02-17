Международная федерация дзюдо высоко оценила организацию турнира "Большого шлема" в Баку

10:19 Международная федерация дзюдо (МФД) высоко оценила организацию турнира "Большого шлема" в Баку.

Международная федерация дзюдо (IJF) высоко оценила организацию турнира "Большого шлема" в Баку.

Как сообщает Report, материал об этом размещен на официальном сайте федерации.

"В плане организации придраться не к чему. Азербайджан профессионально справился с этой задачей и организовал все на высочайшем уровне, что дало возможность спортсменам из 36 стран показать лучшие результаты и набрать важные очки для мирового рейтинга. Федерация дзюдо Азербайджана и все ее партнеры могут гордиться большим успехом этого важного соревнования", - отмечает IJF.

Федерация также высоко оценила выступление японской и азербайджанской команд, назвав их одними из сильнейших.

Также отмечено, что Федерация дзюдо Азербайджана в очередной раз продемонстрировала способность интегрировать в общество все группы без какой-либо дискриминации, включая детей, нуждающихся в особой заботе.

Отметим, что турнир "Большого шлема" прошел 14–16 февраля на Национальной арене гимнастики. Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с пятью медалями. Страну на турнире представляли 32 спортсмена.