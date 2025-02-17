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Международная федерация дзюдо высоко оценила организацию турнира "Большого шлема" в Баку

Международная федерация дзюдо высоко оценила организацию турнира "Большого шлема" в Баку 10:19 Международная федерация дзюдо (МФД) высоко оценила организацию турнира "Большого шлема" в Баку.
Индивидуальные
17 февраля 2025 г. 10:56
Международная федерация дзюдо высоко оценила организацию турнира Большого шлема в Баку

Международная федерация дзюдо (IJF) высоко оценила организацию турнира "Большого шлема" в Баку.

Как сообщает Report, материал об этом размещен на официальном сайте федерации.

"В плане организации придраться не к чему. Азербайджан профессионально справился с этой задачей и организовал все на высочайшем уровне, что дало возможность спортсменам из 36 стран показать лучшие результаты и набрать важные очки для мирового рейтинга. Федерация дзюдо Азербайджана и все ее партнеры могут гордиться большим успехом этого важного соревнования", - отмечает IJF.

Федерация также высоко оценила выступление японской и азербайджанской команд, назвав их одними из сильнейших.

Также отмечено, что Федерация дзюдо Азербайджана в очередной раз продемонстрировала способность интегрировать в общество все группы без какой-либо дискриминации, включая детей, нуждающихся в особой заботе.

Отметим, что турнир "Большого шлема" прошел 14–16 февраля на Национальной арене гимнастики. Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с пятью медалями. Страну на турнире представляли 32 спортсмена.

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Версия на английском языке IJF praises Azerbaijan for exceptional organization of Baku Grand Slam Judo tournament
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Bakıda keçirilmiş “Böyük Dəbilqə” turnirinin təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirib

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