Международная федерация дзюдо проведет первую конференцию по гендерному равенству в Баку

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Комиссия по гендерному равенству Международной федерации дзюдо проведет в Баку первую конференцию по вопросу равенства женщин и мужчин в дзюдо

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации, мероприятие состоится под руководством менеджера структуры по соревнованиям Лизы Аллан в преддверии чемпионата мира.

Помимо президента Федерации Мариуса Визера в мероприятии примут участие румынский депутат Розалиа-Ибойла Биро, президент Федерации дзюдо Хорватии Санда Чорак, президент Федерации дзюдо Австралии Кейт Коркери, японка Акико Амано, Юко Фудзи из Бразилии, Дритон Кука и Майлинда Келменди из Косово, Сабрина Филмосер из Австрии и др.

Конференция начнется в 16:30 19 сентября в Hilton Hotel и продлится до 19:00.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет 20-27 сентября в Баку на Национальной гимнастической арене.